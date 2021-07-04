Кабмін затвердив порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель та транспорту, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін затвердив порядок порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель та транспорту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написаву фейсбуці.
Шмигаль зазначив: "Створюємо безбар’єрне середовище в Україні. Уряд затвердив порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель та транспорту"
Він продовжив: "Документ передбачає єдині правила для будівництва інфраструктури, яка буде однаково доступна для всіх людей. Наявність фізичних перешкод просто недопустима.
"Спільно з Першою леді Оленою Зеленською та громадськістю ми впроваджуємо сучасні підходи та практики відповідно до Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року", - підсумував Шмигаль.