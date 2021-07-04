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Українець загинув на будівництві в Польщі

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Українець загинув на будівництві в Польщі
Громадянин України був розчавлений гідравлічним підйомником під час роботи на залізничному віадуку в Вронках. В результаті 39-річний українець загинув.

Про це повідомляє tvp.info з посиланням на прессекретаря повітового управління поліції в Шамотулах, передає Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в суботу вдень. Повідомлення в поліцію надійшло о 17 годині.

На місці події працюють співробітники поліції, які з'ясовують причини та обставини трагедії. Про цю справу було поінформовано Національну інспекцію праці та прокуратуру Польщі.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    RIP
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Вот погибают украинцы в Польше не хотят работать на шахтах Ахметова!
  • Valery Greff
    Сча набегут антипрививочники и свяжут это с тем, что 10 тыс заробитчан в Польше привились.
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