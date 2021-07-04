Українець загинув на будівництві в Польщі
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Громадянин України був розчавлений гідравлічним підйомником під час роботи на залізничному віадуку в Вронках. В результаті 39-річний українець загинув.
Про це повідомляє tvp.info з посиланням на прессекретаря повітового управління поліції в Шамотулах, передає Цензор.НЕТ.
Трагедія сталася в суботу вдень. Повідомлення в поліцію надійшло о 17 годині.
На місці події працюють співробітники поліції, які з'ясовують причини та обставини трагедії. Про цю справу було поінформовано Національну інспекцію праці та прокуратуру Польщі.