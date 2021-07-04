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Потік нелегалів із Білорусі до Литви не припиняється - за добу затримано 160 осіб

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Потік нелегалів із Білорусі до Литви не припиняється - за добу затримано 160 осіб
Литовські прикордонники затримали 160 мігрантів із території Білорусі, які незаконно перетнули кордон, з ранку суботи до ранку неділі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання  Delfi.

Багато мігрантів, затриманих прикордонниками, розповідають схожі історії про те, чому вибрали Литву для своїх нелегальних поїздок. Вони нібито вчилися у вищих навчальних закладах Гродно, а недавно місцева влада запровадила нову плату для таких студентів.

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Вони також нібито були виселені зі студентських гуртожитків і змушені були покинути Білорусь. Такі мігранти кажуть, що через близькість Гродно до Литви вони вибрали цю країну, а не, наприклад, Польщу.

Всі іноземці будуть перевірені на COVID-19 й ізольовані до отримання результатів.

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Топ коментарі

  • Андрей Кайнаран
    Лукашеску мстит, и его псы гонят в Литву нелегалов.
  • дмитрий иванов 527db324
    Когда имеешь дело с неадекватным соседом, то и меры по охране и обороне границы надо принимать соответствующие. Нас тоже касается
  • roadstar
    И.......есть решение!!! Это благоустройство.....самой границы. У вас есть готовые трудовые руки, которые ЯРОСТНО хотят блогоустроить вашу любимую ими границу своим прилежным трудом. И разумеется заработать обратно на билет......что в э том плохого????
    Они уже там на месте?
    Более того развесте вдоль границы объявления, что требуется разнорабочие строительного профиля. Я вам гарантирую ваша граница будет самой лучшей в ЕС.
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