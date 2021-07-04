Зеленський 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика"

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 5 липня, візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика", який триватиме в столиці три дні.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляється на сайті глави держави.

"Основними темами заходу стануть стратегічні цілі України, зокрема інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, практичні виміри зовнішньої політики, а також енергетична безпека.

Крім того, на форумі обговорюватимуть питання підтримки українського бізнесу на зовнішніх ринках як пріоритет зовнішньої політики, енергетичну дипломатію, а також розвиток логістичних можливостей України та ймовірні спільні транспортні й інфраструктурні проєкти", - йдеться в повідомленні.

У заході візьмуть участь представники Офісу Президента, Міністерства закордонних справ України та інших відомств, народні депутати, представники ЄС, міжнародні партнери та експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА