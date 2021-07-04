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"Слуги народу" - партія аферистів, шахраїв і наркоманів", - Дубінський

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"Слуги народу" - партія аферистів, шахраїв і наркоманів", - Дубінський
Народний депутат України Олександр Дубінський прокоментував ситуацію з колегою з "СН" Євгеном Брагаром, якого затримали за підозрою у водінні в стані наркотичного сп'яніння.

Як передає Цензор.НЕТ, свою позицію Дубінський виклав у фейсбуці.

Він зазначив: "Депутата СН Брагара, який запропонував продати собаку та оплатити комуналку, зупинила поліція за керування у стані наркотичного сп'яніння.

Що мені зараз багато чого пояснює...

Партія Аферистів, Шахраїв і Наркоманів".

Слуги народу - партія аферистів, шахраїв і наркоманів, - Дубінський 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше ввечері 3 липня в в Дарницькому районі Києва патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Він був затриманий за підозрою у водінні в стані наркотичного сп'яніння.

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    Сложно не согласиться с собачим ротом, - "Слуга Урода", - это сборище поддонков и негодяев всех мастей.
  • Виноградарь
    Як цікаво почала пащекувати дупа Бєні...
  • Привет
    Так ведь и ты само...аферист...мошенник и наркоман...ты сам из этого же стада...ты такое же дерьмо..
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