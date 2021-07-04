У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Вясна".
"3 липня тривають затримання, обшуки, заводяться нові політично мотивовані кримінальні справи. Влада посилює різні форми тиску і репресій щодо людей за їх активну громадянську позицію", - зазначають правозахисники.
Їм відомо про затримання в Бресті (подружжя Дмитро та Юлія Велесницькі), Мінську (Іван Лобирєв, Артем Терешко, Роман Баришівський, Діна Міхновець, Денис Урбанович, Арсеній Чижик, Олег Фомін) і Столині.
"Сьогодні близько 17-ї години за місцем проживання в Столині був затриманий 24-річний громадянин України з посвідкою на проживання в Білорусі Павло Рабешко.
За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому, за інформацією, брали участь п'ять співробітників міліції. Був вилучений телефон, а самого Павла затримали і відвезли в невідомому напрямку. Що стало приводом для приїзду співробітників - поки невідомо.
За попередньою інформацією, його відвезли в Пінське КДБ", - інформують правозахисники.