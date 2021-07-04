У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники

За місцем проживання в білоруському Столині затриманий 24-річний громадянин України Павло Рабешко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Вясна".

"3 липня тривають затримання, обшуки, заводяться нові політично мотивовані кримінальні справи. Влада посилює різні форми тиску і репресій щодо людей за їх активну громадянську позицію", - зазначають правозахисники.

Їм відомо про затримання в Бресті (подружжя Дмитро та Юлія Велесницькі), Мінську (Іван Лобирєв, Артем Терешко, Роман Баришівський, Діна Міхновець, Денис Урбанович, Арсеній Чижик, Олег Фомін) і Столині.

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"Сьогодні близько 17-ї години за місцем проживання в Столині був затриманий 24-річний громадянин України з посвідкою на проживання в Білорусі Павло Рабешко.

За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому, за інформацією, брали участь п'ять співробітників міліції. Був вилучений телефон, а самого Павла затримали і відвезли в невідомому напрямку. Що стало приводом для приїзду співробітників - поки невідомо.

За попередньою інформацією, його відвезли в Пінське КДБ", - інформують правозахисники.