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Триває службова перевірка дій співробітників під час затримання "слуги народу" Брагара, - патрульна поліція

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Триває службова перевірка дій співробітників під час затримання "слуги народу" Брагара, - патрульна поліція
Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки автомобіля нардепа в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

"У Києві співробітники патрульної поліції зупинили авто "Toyota" під керуванням народного депутата України. Поліцейські запідозрили, що народний депутат, імовірно, порушує вимоги ст.130 КУпАП, тож його направили на освідування.

Згодом народний депутат у соціальній мережі заявив про порушення з боку патрульних поліцейських.

За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам", - йдеться в повідомленні.

Триває службова перевірка дій співробітників під час затримання слуги народу Брагара, - патрульна поліція 01


Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

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Топ коментарі

  • Show ea73f4f7
    https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ах вот так даже !
    с днем рождения полиция!
    бл... хотя бы себя защитите... какое уж там нас )))))
  • Andriy Kalnyshevsky
    треба бубочці ввести санкції на наглих копів.
    Бач шо удумали - слуг обіжають...
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