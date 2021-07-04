Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані

Радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович погодився на зустріч з користувачем, з яким вони обмінялися образами напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментарі під постом користувача Нєжинскій Гурок.

Зокрема той відзначає, що не може зустрітися з Арестовичем у призначений раніше час - 11:00 понеділка, тому що працює лікарем, а пацієнти йому дорожчі, і пропонує зустрітися в п'ятницю о 18:00. Крім того, наполягає, що краще це зробити не на Банковій, а на Майдані.

Радник Єрмака вказує, що о 19:00 у нього офіційний захід і пропонує варіант о 17:00. Вони обидва погоджуються, що це буде біля стели.

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Нагадаємо, користувач Нєжінскій Гурок опублікував скриншот початку статті з The Guardian з критикою взуття курсанток, що тренеються перед парадом. Зображення він супроводив підписом: "Тільки нагадаю, что Олексій Арестович є ганебним п#дарасом". І затегав Арестовича. У коментарі прийшов сам радник Єрмака і відповів, що автор не правий, а також "Х#єсос безграмотний". У відповідь на зауваження інших користувачів, Арестович дописав: "Все, що на що ви здатні при зустрічі - раком встати, клоуни.) Підходьте, допоможу.)", а після уточнень, куди і коли приходити, повідомив: "Підходь в понеділок в 11.00 на Банкову, 11.). Приділю тобі десять хвилин".