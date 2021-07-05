Український фільм "Мати Апостолів" здобув нагороду кінофестивалю в Лас-Вегасі

Українська військова драма "Мати Апостолів" перемогла на фестивалі в Лас-Вегасі і Нью-Йорку. А тепер цей повнометражний фільм претендує на вісім номінацій на Італійському кінофестивалі в Соренто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cуспільне.

Фільм заснований на історіях жінок, чиї сини воювали за Україну в 2014 році. Картина про любов матері до сина та про трагедію, яку несе війна. Режисером-постановником стрічки є Заза Буадзе, продюсером – Дмитро Овечкін. Головні ролі в фільмі виконали – львів'янка Наталія Половинка, Богдан Бенюк та Олександр Пожарський.

Наталка Половинка у фільмі зіграла роль мами, яка шукає сина-льотчика, чий літак збили над окупованими територіями.

Наприкінці травня фільм "Мати Апостолів" переміг на Нью-Йоркському фестивалі, де було представлено 900 стрічок із 50-ти країн. Там фільм претендував на три номінації і переміг у всіх трьох – це найкраща стрічка, жіноча роль та сценарій. А минулого тижня фільм переміг на фестивалі у Лас-Вегасі.

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Стрічка "Мати Апостолів" уже була взимку в українському прокаті, проте планується, що в жовтні її ще раз покажуть на великих екранах.