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Зв'язок з вакцинацією не встановлено: у Pfizer відреагували на смерть вінничанина після щеплення проти COVID-19

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Зв'язок з вакцинацією не встановлено: у Pfizer відреагували на смерть вінничанина після щеплення проти COVID-19
У компанії Pfizer заявили, що смерть 47-річного жителя Вінниці не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу їхнім препаратом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише Reuters.

У заяві йдеться, що вони "зараз думають про сім'ю загиблого".

"Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", - повідомили в компанії.

Також вони зазначили, що на сьогодні понад 400 мільйонів осіб у всьому світі були вакциновані вакциною Pfizer.

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"Важливо зауважити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення в цілому", - йдеться в заяві.

У Вінницькій області 47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer. Це сталося в п'ятницю, 2 липня.

Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.

Пізніше була названа попередня причина смерті 47-річного жителя Вінниці.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Lyk Omore
    Не колитесь,естественный отбор никто не отменял.😁
  • Наталка Науменко 17b185cf
    зв'язок не в с т а н о в л е н о - не значить,що зв'язка не було
  • Антип61
    Ну, давай сравним шансы.
    Украина 2,2 млн случаев ковида - 52 тысячи смертей.
    2,9 млн доз вакцин - 2 смерти 1-я - от тромбоэмболии (женщина либо не знала о своей болезни, либо проигнорировала явное противопоказание к вакцинации) 2-я - та что сейчас обсуждается.
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