В окупованому РФ Криму затопило психдиспансер і пожежну станцію, повністю зруйновані 5 житлових будинків

Понад сто об'єктів, більшість з яких житлові, підтопило за неділю в Бахчисарайському районі окупованого РФ Криму після злив.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив так званий віцепрем'єр окупованого півострова Євген Кабанов.

"Виявлено 108 об'єктів у зоні підтоплення. З них 104 - житлові, п'ять індивідуальних будинків відновленню не підлягають, вони повністю зруйновані. Чотири об'єкти - це нежитлові приміщення: пожежна станція, психоневрологічний диспансер і два комерційні об'єкти", - сказав Кабанов журналістам.

За його словами, в зоні підтоплень чергуватимуть 60 рятувальників і 11 одиниць техніки, бо до ранку знову очікуються дощі. У понеділок до відновних робіт приступлять сто осіб і 18 одиниць техніки.

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Він також уточнив, що зараз життю і здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує. Електропостачання всіх абонентів повинні відновити до півночі. З психоневрологічного інтернату близько 30 пацієнтів евакуювали, лежачих перенесли на верхні поверхи.

Чергові зливи почалися в окупованому РФ Криму в ніч на неділю. Близько 6 тисяч абонентів в різних муніципалітетах залишилися без електрики.

Найбільше випадків в Бахчисарайському районі, де випало дві місячні норми опадів: дві річки вийшли з берегів, зійшло кілька селів, з приватних будинків евакуйовані понад 60 осіб. За попередньою інформацією, одна жінка загинула, але її тіло поки не знайшли, одна травмована. Крім того, кілька вулиць знову підтопило в Ялті.

Раніше в Бахчисарайському районі оголосили режим надзвичайної ситуації муніципального значення через підтоплення після зливи.

Дощі в окупованому Криму йдуть з початку літа. З 17 червня діє режим НС через циклон, що пройшов. Спочатку двомісячна норма опадів випала на сході півострова, на наступний день - тримісячна на південному березі. Підтопило понад 600 будинків, були евакуйовані майже 1,8 тис. осіб. Найбільше постраждали Керч і Ялта. На півдні окупованого Криму загинув чоловік, безвісти зникла жінка, 58 осіб травмовані.