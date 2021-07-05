Новини

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів

3 68923
Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів
За минулу добу формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий медик Юрій Письменний загинув 4 червня у зоні ООС (оновлено)

Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення, несумісні з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Крім того, один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги, воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 5 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

А поблизу населеного пункту ПІСКИ противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів 01

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 911_
    Вічна пам'ять воїнам, загиблим за незалежність України!
  • Тарапунька
    Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Убей расеянскую сволочь! Дохлых русских много не бывает!

    Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів - Цензор.НЕТ 8128
  • Makhonina Valentina
    Царсво Небесне !
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини