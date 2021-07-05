Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення, несумісні з життям.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Крім того, один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги, воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 5 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
А поблизу населеного пункту ПІСКИ противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.