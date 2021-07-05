Україна все ще в п'ятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 липня у світі зареєстрували 329 858 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 168 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 184 572 671 випадок інфікування, з них 329 858 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 993 573 особи, з них 6 168 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 168,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

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Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 68-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 51-шу і 5-ту позицію відповідно.