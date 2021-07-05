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Україна все ще в п'ятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі. ІНФОГРАФІКА

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Україна все ще в п'ятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 5 липня у світі зареєстрували 329 858 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 168 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 184 572 671 випадок інфікування, з них 329 858 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 993 573 особи, з них 6 168 за минулу добу.

Україна все ще в пятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 168,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

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Україна все ще в пятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 68-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 51-шу і 5-ту позицію відповідно.

Україна все ще в пятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі 03

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Максим Бондаренко b802a304
    Буде ще гірше. Сиджу в черзі до хірурга. Всі без масок. Перед тим кілометрова черга в реєстратуру. Теж всі без масок і в маленькому приміщенні. І лікарі з медсестрами теж без масок. Ще й неофіційно відмовляють вакцинуватись.
    Враховуючи невакцинованість- через три тижні тут буде індійський звиздець
  • Герхард
    В Британии, в которой уже лютует Дельта всего 15 за счет того, что уже достаточно много вакцинированных. Заболеваемость растет, а смертность нет.

    А в Украине самотеком. Т.е. через какое-то время динамика будет, как на Роисе.
  • Muron
    Це завдяки поцам - "майстрам спорту з боротьби з короновірусом". Ну що, любителів зепоців, наголосували ? Готуйтесь податки ще більше платити Бєні і Компанії орендарів України
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