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Обвал цін на електроенергію стався через махінації трейдерів під покровительством НКРЕКП, - директор "Д.Трейдинг"

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Обвал цін на електроенергію стався через махінації трейдерів під покровительством НКРЕКП, - директор "Д.Трейдинг"
Обвал цін на оптовому ринку електроенергії (в сегменті "на ринку на добу наперед") став наслідком махінацій трейдерів і постачальників, які діють під покровительством регулятора НКРЕКП.

Про це повідомив генеральний директор "Д.Трейдинг" Віталій Бутенко в колонці для видання "Цензор.НЕТ".

"Падіння цін на РДН – це результат безконтрольних маніпуляції з боку постачальників/трейдерів електроенергією, які цілком "законно" займаються маніпуляціями на ринку РДН під "заступництвом" Регулятора", - повідомив Бутенко.

Він наголосив, що про це вже відкрито говорять на засіданнях РНБО, в кабінетах виконавчої та законодавчої влади. За його словам, одна з найпоширеніших спекулятивних схем полягає в тому, що трейдери завдяки пробілам у законодавстві і недосконалості правил роботи на ринку електроенергії, які встановив Регулятор, скуповують на аукціонах електроенергію у АЕС, Гарпока і "Центренерго" не для кінцевого промислового споживача, а для перепродажу на РДН.

"Навіть поверхневий аналіз показує на скільки масовими і "безстрашними" стали маніпуляції з боку трейдерів-спекулянтів, які відчувають захист Регулятора. Ця ситуація триває більше року і стала можливою після того, як Регулятор змінив правила роботи ринку електроенергії", - наголосив Бутенко.

Вчорашні звинувачення НКРЕКП на адресу "Д.Трейдинг" Бутенко назвав спробою перекласти відповідальність за власні помилки комісії на прозорих учасників ринку.

Нагадаємо, напередодні НКРЕКП висловило обурення зменшенням заробітку наближених до себе трейдерів через відмову реальних виробників - ТЕС і АЕС - продавати струм спекулянтам на РДН, і переходом на двосторонні договори напряму зі споживачами.

При цьому за декілька тижнів до цього керівництво НКРЕКП і комітету ВР з питань енергетики на засіданні РНБО закликали всіх учасників переходити на двосторонні договори.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Green Green Serpent
    Где ето обвал цен на електроенергию? В какой стране? И почему государственные АЕС продают електроенергию спекулянтам (инвесторам как у нас любят говорить), а не украинцам? Ведь по Конституции Украины все ископаемые и народное достояние пренадлежит народу а не барыгам.
  • Панас Стець
    цена на е\е упала до 40 коп за квт. а народу продают по 1,68 и стонут, что мало, хотят с 8 месяца повышать в два раза... где есть такие спекуляции, там просматривается волосатая клешня главного спонсора Зеленой отары - каломойского, одного из трейдеров-спекулянтов.
  • Andriy Kalnyshevsky
    обвал цен у Игорь Валерича.
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