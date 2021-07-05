Прострочена газована вода, особливо в спеку, це біологічна зброя, - ЦОЗ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила фахівець з факторів ризику Центру громадського здоров'я МОЗ Наталія Усенко
За її словами, прострочені напої небезпечні тим, що там розвивається грибкова флора, крім того, в спеку швидше проходять хімічні реакції.
"У продукти харчування так чи інакше додаються консерванти, ароматизатори, які є фотонестійкими, на сонці відбуваються фотохімічні реакції, і ці речовини перетворюються на щось, абсолютно небезпечне для нашого здоров'я. Продукти з вичерпаним терміном зберігання - це біологічна зброя", - пояснила фахівець ЦГЗ МОЗ.
Усенко також розповіла, що крім органічних кислот в газовані напої додають фосфорну кислоту.
"Вона не дозволяє вуглекислому газу, яким штучно насичують напої, швидко виходити з води. І відчуття на зубній емалі - це фосфорна кислота", - сказала Усенко.