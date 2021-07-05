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Прострочена газована вода, особливо в спеку, це біологічна зброя, - ЦОЗ

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Прострочена газована вода, особливо в спеку, це біологічна зброя, - ЦОЗ
У прострочених газованих напоях часто можуть міститися небезпечні для здоров'я речовини, особливо в спекотну пору року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила фахівець з факторів ризику Центру громадського здоров'я МОЗ Наталія Усенко

За її словами, прострочені напої небезпечні тим, що там розвивається грибкова флора, крім того, в спеку швидше проходять хімічні реакції.

"У продукти харчування так чи інакше додаються консерванти, ароматизатори, які є фотонестійкими, на сонці відбуваються фотохімічні реакції, і ці речовини перетворюються на щось, абсолютно небезпечне для нашого здоров'я. Продукти з вичерпаним терміном зберігання - це біологічна зброя", - пояснила фахівець ЦГЗ МОЗ.

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Усенко також розповіла, що крім органічних кислот в газовані напої додають фосфорну кислоту.

"Вона не дозволяє вуглекислому газу, яким штучно насичують напої, швидко виходити з води. І відчуття на зубній емалі - це фосфорна кислота", - сказала Усенко.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Даже непросроченная газировка концентрированный яд. Ничего натурального, кроме воды в ней нет.
  • Меркава
    Гарна спеціальність - специалист по факторам риска. Можна іноді видавати подібну хєрню про будь-які продукти і отримувати за це гроші. Навіть можна щось незрозуміле про кислоту пробуровити.
  • Ef Df
    ага, і срачка від того кисленького пива також натуральна була
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