"Путінська Росія їм ближче, ніж ЄС": Туск звинуватив владу Польщі у сприянні політиці Кремля

Ексголова Євроради Дональд Туск звинуватив владу Польщі в тому, що їхня внутрішня і зовнішня політика нібито вигідна Кремлю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це новообраний глава опозиційної ліберально-консервативної партії Громадянська платформа заявив на пресконференції 4 липня.

Кілька днів тому правляча польська партія Право і справедливість (ПіС) Ярослава Качинського підписала декларацію із закликом до "більшого суверенітету" членів ЄС з євроскептиками – французькими ультраправими з Нацоб'єднання, угорськими правими з ФІДЕС/Угорський громадянський союз прем'єра Віктора Орбана, а також італійською Лігою.

Туск нагадав, що деякі члени цих партій, "нові колеги" ПіС, "навіть носили футболки" з фото президента РФ Володимира Путіна.

"Путінська Росія їм ближче, ніж ЄС. Вже кілька років я повторюю, що з невідомих причин Качинський і ПіС наполягали на реалізації міжнародного порядку денного Путіна. Наслідки можуть бути гіршими, ніж ми думаємо. Цей рух – рух, з яким цивілізовані партії не хочуть мати нічого спільного", – сказав він.

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Колишній голова уряду Польщі вважає, що такі дії – "це ще один крок до ізоляції Польщі", а "єдиний, хто відкриває нову пляшку шампанського після таких рішень, – це Путін в Кремлі".