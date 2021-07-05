"Принцеса + принцеса": З бібліотек Івано-Франківської області вилучать книгу про одностатеві стосунки

Із бібліотек Івано-Франківської області вилучать всі екземпляри книги-коміксу "Принцеса + принцеса: довго і щасливо", в якій описуються стосунки між двома дівчатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що йдеться про 46 примірників, які були закуплені в бібліотеки за рахунок держбюджету. Рішення про вилучення цієї книги прийняла Івано-Франківська ОДА після звернення представників християнських громад міста та обласної організації об'єднання "Просвіта".

Про вилучення з бібліотек книжки "Принцеса+принцеса: довго і щасливо" під час засідання депутатської комісії з питань культури у четвер, 1 липня, заявила заступниця начальника управління культури Івано-Франківської ОДА Мирослава Корнелюк.

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"Нам надійшов лист щодо книги "Принцеса+принцеса". Ми вже знаємо скільки примірників є в наших бібліотеках. Ми справді їх розповсюдили по всіх бібліотеках, не багато – по одній, по дві в кожній [бібліотеці]. Зараз ми вилучаємо ці книги. Ми відреагували на лист", – повідомила Мирослава Корнелюк.

Підставою для вилучення книжок, за її словами, стали звернення від представників християнських спільнот Івано-Франківська та від заступника голови обласного об’єднання "Просвіта" Михайла Січки. В обох зверненнях вказувалося, що книжка "Принцеса + принцеса" підриває інститут сім'ї в Україні.

Закупівлю книжки-коміксу "Принцеса + принцеса" провели ще на початку року. Усього Міністерство культури України та Український інститут книги придбали 1240 примірників цієї книги. Книга рекомендована для дітей від п'яти років, у ній описані стосунки між двома дівчатами, які завершуються їхнім весіллям.

У коментарі виданню Михайло Січка заявив, що вважає, що цю книжку закупили не через художню цінність, а через те, що вона пропагує нетрадиційні стосунки.

"Книжку закуповують не через те, що вона має велику художню цінність, а якраз пропагує щось нетрадиційне. Тому ми проти того, щоб таку книжку за державний кошт розповсюджували у бібліотеках. Такі книжки провокують конфлікт у суспільстві. Я проти того, щоб за державні кошти провокувати конфлікт. На мою думку, держава інше мала б пропагувати, і коли купують такі книжки, мають порадитись із громадськістю", – вважає він.