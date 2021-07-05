НКРЕКП обмежила цінові маніпуляції трейдерів на 4 дні

Тарифний регулятор НКРЕКП на екстреному засіданні вирішив на 4 дні заборонити трейдерам-спекулянтам перепродувати електроенергію державних АЕС нижче її собівартості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне засідання комісії, яке транслювалося на YouTube-каналі комісії.

"Як реанімаційну дію ми встановлюємо мінімальний прайскеп у розмірі тарифу "Енергоатому" до четверга включно. Це точно не ринкова дія, це реанімаційна дія, зараз коли ринок ліг. Ми встановлюємо фактично мінімальний прайскеп на рівні ціни виробництва "Енергоатому", - заявив голова комісії Валерій Тарасюк.

За його словами, ця ціна становитиме 73,4 коп./КВт год.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики України закликало НКРЕКП заборонити трейдерам заявляти до продажу електроенергію АЕС нижче її реальної собівартості ще в кінці травня.

Однак тоді звернення міністерства були проігноровані НКРЕКП, яка заявила про неприпустимість обмеження прав трейдерів.

3 липня через махінації трейдерів-спекулянтів ціна на РДН обвалилася до історичного мінімуму 37,7 коп. / КВт.год, що кратно нижче собівартості виробництва АЕС.