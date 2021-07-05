Сьогодні сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від російських окупантів. ВIДЕО

Сьогодні, 5 липня 2021 року сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від окупації російських терористів на чолі з Ігорем Гіркіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Захоплення Слов’янська російськими терористами почалося близько 9 ранку 12 квітня 2014 року. В цей час у Слов’янський міський відділ МВС приїхали на двох автобусах близько 20 озброєних людей і, використовуючи димові шашки, сльозогінний газ і зробивши кілька пострілів в повітря, захопили будівлю. Більшість міліціонерів, які перебували у відділі МВС, стали заручниками терористів. Під будівлею бойовики відразу ж побудували барикади з підручних матеріалів. Вони також зняли український прапор і повісили замість нього російський. На виїзді з міста терористи облаштували блокпост, зміцнивши його барикадами з шин.

Пізніше в той же день терористи захопили будівлю СБУ в Слов'янську.

Мер Слов'янська Неля Штепа підтримала терористів.

В середині дня російські окупанти стали випускати захоплених у заручники міліціонерів.

До ранку 13 квітня загарбники вже контролювали всі в'їзди і виїзди з міста.

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У цей день РНБО ухвалила рішення почати антитерористичну операцію і спецпідрозділ Альфа здійснив спробу штурму міста, який був відбитий. В цьому бою загинув український офіцер Геннадій Біліченко, ще кілька співробітників СБУ були поранені.

Вже 13 квітня террористи змусили Нелю Штепу відмовитися від мерських повноважень, і її місце зайняв самопроголошений комендант В’ячеслав Пономарьов.

20 квітня під містом знайшли два тіла з розпоротими животами. Ними виявився опозиційний горлівський депутат Володимир Рибак і 19-річний студент Юрій Поправко.

До середини червня Слов’янськ наблизився до гуманітарної катастрофи: в місті не було світла, припинилася подача води, транспортного сполучення з іншими населеними пунктами не було, АЗС були зруйновані, а мобільний зв’язок працювала з перебоями

5 липня української армії нарешті вдалося звільнити Слов'янськ.

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Російські терористи з колоною бронетехніки прорвалася з оточеного Слов'янська в сусідній Краматорськ, звідки пізніше втекли в Горлівку і Донецьк.

Як і захоплення Слов'янська, захоплення Краматорська розпочалося 12 квітня 2014 року. 5 липня терористи зазнали поразки в боях за Слов'янськ і Краматорськ, після чого Краматорськ був зайнятий українськими військовими.

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав громадян з Днем визволення Краматорська і Слов'янська: "Від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та мене особисто прийміть сердечні вітання з нагоди сьомої річниці визволення Краматорська та Слов'янська від російсько-окупаційних військ. П’яте липня 2014 року – героїчна дата у новітній історії України. У боях за Слов’янськ та Краматорськ, на жаль, полягло багато наших бойових побратимів. Тож вклонимося Героям за їхній подвиг й висловимо щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Дорогі друзі, саме з цього дня у ваших містах почалося мирне життя, а Ви стали відчувати себе вільними громадянами України. Відзначаючи цю дату, бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, достатку, доброї долі та оптимізму! Ми спільно творимо історію нашої з Вами країни та наше майбутнє, і тільки разом ми можемо змінити його на краще".