"Північний потік-2" - це зброя проти України та Європи, - Зеленський

Російський газопровід "Північний потік-2" являє загрозу не тільки для України, але і для Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Введення його в експлуатацію (Північного потоку-2, – ред.) – це не про економіку, це зброя проти України, і впевнений, це зброя проти Європи. Це пряма безпекова пастка для всіх. Вся Європа повинна об’єднатися, щоб протидіяти цій загрозі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2". Німеччина не хоче, щоб Україна залишилася без доходу в державний бюджет.

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