Нардепи зареєстрували в Раді постанову про повернення звання Героя України Бандері та Шухевичу

Група народних депутатів від різних фракцій зареєструвала проєкт постанови, який пропонує Президенту присвоїти звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю і повернути таке звання Степану Бандері і Роману Шухевичу.

Це передбачає відповідний проєкт постанови №5721 "Про відзначення 80-річчя створення Української повстанської армії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проєктом Постанови пропонується Президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу", - йдеться у пояснювальній записці.

Також передбачено рекомендації Кабінету Міністрів щодо створення організаційного комітету, розробки, затвердження та забезпечення виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА.

Проєкт постанови містить рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення УПА.

Органам місцевого самоврядування рекомендується забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу УПА за незалежність України та про борців за незалежність України у ХХ столітті.

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Метою проєкту є відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА та забезпечення належних організаційно-правових умов для такого відзначення.

Ініціаторами проєкту постанови є народні депутати від фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", члени депутатських груп "Довіра", "Партія "За майбутнє" і позафракційні парламентарії.

14 жовтня 2022 року виповнюється 80 років з часу створення перших бойових загонів Української повстанської армії, яка вела збройну боротьбу за державну незалежність України проти окупаційних режимів.