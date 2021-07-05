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Україна зробила достатньо для отримання підтверджених термінів членства в ЄС і НАТО, - Зеленський

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Україна зробила достатньо для отримання підтверджених термінів членства в ЄС і НАТО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати від країн Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) підтвердження, коли і як Україна стане членом ЄС і НАТО відповідно.

"Для нас НАТО - гарантія безпеки насамперед. І запоруки добробуту. Україна та український народ, я вважаю, вже достатньо зробили, щоб отримати від наших партнерів чіткі підтвердження того, коли і як Україна буде членом ЄС і НАТО", - сказав Зеленський, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент підкреслив, що, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, "понад 60% населення України підтримують вступ країни в ЄС і НАТО".

"Слід зазначити і рішення нещодавнього саміту НАТО-2021, який підтвердив, що Україна буде членом Альянсу. Я завжди кажу, що проєкти ЄС і НАТО не будуть завершеними без України. Набуття повноправного членства в ЄС і НАТО є основоположним стратегічним пріоритетом зовнішньої політики України" , - сказав Зеленський.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Сделала. Но потом Украина избрала тебя президентом.
    И пока не поумнеет никакого НАТО и уж тем более ЕС, не видать.
  • Дід Панас ccec527d
    Скоро это тело скажет что коррупция побеждена, олигархи сидят на нарах, украинцы получают европейские зарплаты и только порохоботы этого не видят!
  • Show ea73f4f7
    https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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