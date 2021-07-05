Україна зробила достатньо для отримання підтверджених термінів членства в ЄС і НАТО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати від країн Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) підтвердження, коли і як Україна стане членом ЄС і НАТО відповідно.

"Для нас НАТО - гарантія безпеки насамперед. І запоруки добробуту. Україна та український народ, я вважаю, вже достатньо зробили, щоб отримати від наших партнерів чіткі підтвердження того, коли і як Україна буде членом ЄС і НАТО", - сказав Зеленський, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент підкреслив, що, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, "понад 60% населення України підтримують вступ країни в ЄС і НАТО".

"Слід зазначити і рішення нещодавнього саміту НАТО-2021, який підтвердив, що Україна буде членом Альянсу. Я завжди кажу, що проєкти ЄС і НАТО не будуть завершеними без України. Набуття повноправного членства в ЄС і НАТО є основоположним стратегічним пріоритетом зовнішньої політики України" , - сказав Зеленський.

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