Україна готова до наступу Росії, - Данілов. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За словами секретаря РНБО, зараз, в 2021 році, ситуація зовсім інша. Незважаючи на те, що до всього підготуватися неможливо - до основних викликів, які можна оцінити, Україна є готовою.
"Зараз у нас зовсім по-іншому", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що Росія - досить сильна щодо технічного забезпечення. Адже окупанти останні роки вкладали величезні гроші в свої війська.
"У них єдина доктрина, що вони з кимось повинні воювати, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога", - додав Данілов.
Данілов підкреслив, що у нашої держави інша армія й інше озброєння. Крім того, в України з'явилися справжні партнери - країни Балтії, Польща, Канада, Сполучені Штати Америки та Велика Британія.