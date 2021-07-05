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Україна готова до наступу Росії, - Данілов. ВIДЕО

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У 2014 році Україна не була готова до наступу Росії. Адже кремлівські розвідники, співробітники головних управлінь і відповідних відомств знищували все, що можна було.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, зараз, в 2021 році, ситуація зовсім інша. Незважаючи на те, що до всього підготуватися неможливо - до основних викликів, які можна оцінити, Україна є готовою.

"Зараз у нас зовсім по-іншому", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що Росія - досить сильна щодо технічного забезпечення. Адже окупанти останні роки вкладали величезні гроші в свої війська.

"У них єдина доктрина, що вони з кимось повинні воювати, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога", - додав Данілов.

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Данілов підкреслив, що у нашої держави інша армія й інше озброєння. Крім того, в України з'явилися справжні партнери - країни Балтії, Польща, Канада, Сполучені Штати Америки та Велика Британія.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Maks Kikol
    Главное- не увлечься "шапкозакидательством" и не переоценить свои возможности. Мы сильней, чем были в 2014, но и противник не нежился на пляже.
  • jklpqrs
    Арестович уже готов, то бишь смылся.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Чем больше вся эта зечухня об этом вопит,тем меньше в этом уверенности -зестукач просрал все и всех ,кого успел,уже сдал пуйлу ,
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