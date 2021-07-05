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Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною його метою на посту глави держави є мир в Україні, протидія російському агресору, забезпечення суверенітету і відновлення територіальної цілісності України.

"Мир не десь, а мир на українській землі - моя головна мета як президента України. Протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України - найвищий пріоритет нашої роботи", - заявив Зеленський, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика "в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до наступу Росії, - Данілов

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    За мир воюють. ну тобі цього не зрозуміти
  • Myko
    ДОНЕЦКИЕ ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО - https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI

    «мы никогда не будем враждовать, потому что говорим «на одном языке» и на самом деле украинцы и русские - «один народ».


    Мир на украинской земле – моя главная цель как президента, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3880
  • Александр Лихошва
    Знаем знаем, нужно перестать стрелять …
    Но это не мир
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