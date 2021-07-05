Держава повинна надати промисловим підприємствам максимальну фінансову підтримку для декарбонізації, - експерт
Про це заявив голова правління ГО "Українська асоціація Енергосервісних компаній" Олексій Корчміт на пресконференції, присвяченій "зеленому" курсу України.
"Ми вже чотири роки намагаємося сказати: шановні, якщо ми збираємо податки з традиційної енергетики за СО2 - ми маємо зробити так, як це робиться у провідних країнах, - віддати цей податок потім цим підприємствам для впровадження проєктів з енергоефективності та декарбонізації, щоб вони знижували ці викиди і відповідно зменшували цей тягар", - розповів Корчміт.
Проте на сьогодні кошти від екоподатків розчиняються в загальному бюджеті, а промисловим підприємствам влада пропонує проводити екомодернізацію за власні кошти, яких у них немає, підкреслив експерт.
"Ми продовжуємо віддавати ці гроші до загального фонду бюджету, жодної копійки підприємствам не надавати. А підприємствам казати: шановні, в найближчі 10 років потрібно знайти до 600 мільярдів і впровадити проєкт. У нас немає дешевого урядового ресурсу, у нас немає де їх взяти", - пояснив Корчміт.
Раніше народний депутат Дмитро Соломчук заявив: екологічні законопроєкти потрібно готувати разом з бізнесом з врахуванням стану вітчизняної промисловості та встановивши реалістичні строки проведення екомодернізації.
Водночас координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилась за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.
Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроєкт про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.