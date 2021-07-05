Кордон з Білоруссю відкритий для українців, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву Олександра Лукашенка про закриття Білоруссю кордону з Україною. За його словами, наші громадяни можуть його перетинати.

Про це Кулеба повідомив у ході форуму "Україна 30. Міжнародна політика", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Заяви його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройдуть жоден фактчекінг тому, що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює", - запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше на вихідних Державна прикордонна служба заявила, що немає ніяких ознак закриття кордону з Білоруссю.

Також читайте: За пів року білоруські прикордонники на кордоні з Україною вилучили всього 4 одиниці зброї, - Держприкордонслужба

Як повідомлялося, 2 липня Лукашенко заявив, що доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Своє рішення він пояснив нібито потоком зброї з України в Білорусь.