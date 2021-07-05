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Кордон з Білоруссю відкритий для українців, - Кулеба

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Кордон з Білоруссю відкритий для українців, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву Олександра Лукашенка про закриття Білоруссю кордону з Україною. За його словами, наші громадяни можуть його перетинати.

Про це Кулеба повідомив у ході форуму "Україна 30. Міжнародна політика", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Заяви його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройдуть жоден фактчекінг тому, що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює", - запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше на вихідних Державна прикордонна служба заявила, що немає ніяких ознак закриття кордону з Білоруссю.

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Як повідомлялося, 2 липня Лукашенко заявив, що доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Своє рішення він пояснив нібито потоком зброї з України в Білорусь.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Грибы вперед ! граница на вход открыта....а на выход только через рашаФСБ
  • 5 копійок
    Нехай зелень туди і їде, дурних нема.
  • Leonid Panteleev 5647a86b
    Граница с Беларусью открыта для украинцев

    В какую сторону?
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