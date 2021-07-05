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Кулеба про постачання зброї з Німеччини: Це вже питання принципу, ми повинні цю стіну зламати

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Кулеба про постачання зброї з Німеччини: Це вже питання принципу, ми повинні цю стіну зламати
Постачання зброї з Німеччини в Україну є питанням принципу. Українська сторона має намір домогтися таких поставок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини в липні лідери обох країн обговорять безпеку, нормандський формат, "Північний потік-2" та інвестиції.

"Ми розуміємо, що канцлер іде. Зараз точно не скажеш, якою буде політика Німеччини. Ми працюємо над тим, щоб щодо низки питань позиція Німеччини змінилася", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що має змінитися позиція Берліна щодо європейської перспективи та вступу України до НАТО.

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"Питання продажу зброї України, я вважаю, що це вже питання принципу. Ця поставка повинна відбутися, ми маємо цю стіну зламати", - додав Кулеба.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    А самому слабо начать выпускать оружие? Может с этой стены начнёте? БОЛТУН И ТРЕПАЧ.
  • Фродо Странник
    За 7 лет патронного завода не сделали.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Боже,какие долбодятлы у власти.
    Что ты можешь у кого то требовать,полудурок?Тогда уж требуй сразу выполнения Будапештского меморандума от России,а если откажется-требуй что бы Германия обьявила ей войну.
    Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать - Цензор.НЕТ 8417
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