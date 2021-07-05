У школи Києва поставляли фальсифіковане вершкове масло, виготовлене без молока, - Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба спільно з представниками Національної поліції України виявила фальсифіковане масло. Це сталося під час позапланової перевірки комунальних підприємств Києва та постачальників харчових продуктів у школах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

В ході перевірки виявлено та вилучено масло (виробництва ФОП Матвієнко О.В.), яке було направлено на лабораторне дослідження. Дослідження продукту показало, що в так званому "маслі" були повністю відсутні молочні жири.

"Ця ситуація переконливо свідчить про те, що система шкільного харчування потребує реформування, і ми на правильному шляху. Наше завдання сьогодні – боротьба з недобросовісними постачальниками, які збагачуються на здоров’ї дітей. Якості продукції, що постачається в дитячі заклади, й надалі приділятиметься особлива увага", - розповіла Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

В ході проведених заходів встановлено, що ФОП Матвієнко О.В. здійснює виробництво та продаж небезпечної продукції – товару під виглядом вершкового масла, торгових марок: "Масло солодковершкове "Селянське" 73%, "Масло солодковершкове "Екстра" 82,5%, який не відповідає вимогам щодо його безпечності, в особливо великих розмірах.

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25 червня поточного року працівниками Департаменту, слідчими ГУНП в Київській області з залученням фахівців Держпродспоживслужби проведено обшуки за місцем розташування виробничих потужностей ФОП Матвієнко та суб’єктів господарської діяльності, які здійснювали постачання небезпечної продукції до шкіл м. Києва.

Під час обшуків було вилучено 16 тонн фальсифікованого масла та обладнання для його виробництва, в тому числі, пакувальні матеріали інших виробників. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 2021 рік – це рік реформи шкільного харчування. З 1 січня діє новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, зараз запроваджуються нові підходи до організації харчування. Ініціатором реформи шкільного харчування є перша леді Олена Зеленська.

Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за станом організації харчування дітей у закладах освіти, забезпеченням учнів достатньою кількістю якісних харчових продуктів, питної води, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм, недопущення реалізації в приміщеннях та на території закладів освіти небезпечних харчових продуктів.