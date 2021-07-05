З України в США намагалися вивезти цінну ікону під виглядом кухонної дошки. ФОТОрепортаж

Київські митники викрили незаконну спробу вивезення в США ікони Смоленська Богородиця (Одигітрія), яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської митниці в Facebook.

Згідно з декларацією, в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини в американський штат Флорида прямувала вживана кухонна дошка.

Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонного засобу митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27мм, з зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.

"Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена святиня - ікона "Смоленська Богородиця (Одигитрія)". Написана іконописцем лівобережної України, вірогідно чернігівського осередку, в ХІХ столітті, і не дивлячись на пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Рекомендована для музеїв історичного профілю та включення її до Музейного фонду України.

Виявлена ікона не рекомендована для вивезення за кордон (лише з метою експонування після проведення реставраційних робіт).

Таким чином, відправник намагався приховати ікону від митного контролю", - йдеться в повідомленні.

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За цим фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Ікону вилучено.





Фото: митниця/Facebook