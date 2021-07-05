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Контррозвідка СБУ встановила особи ватажків "батальйону Восток", які катували українських військовослужбовців

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Контррозвідка СБУ встановила особи ватажків "батальйону Восток", які катували українських військовослужбовців
Контррозвідники СБУ викрили двох бойовиків так званої "ДНР", які підозрюються в порушенні законів і звичаїв війни. Зловмисники здійснювали збройний опір силам АТО / ООС і причетні до тортур українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на "посадах" командирів підрозділу так званого "Батальйону Восток", вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове.

Крім того, за даними слідства, зловмисники жорстоко поводились із полоненими, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, не надавали медичної допомоги пораненим", - сказано в повідомленні.

За наявними даними, наразі ватажки бойовиків переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.

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Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозри за: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Заходи із викриття злочинів здійснювались за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Сергей Сергеев 13913468
    Контрразведка СБУ установила личности главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военнослужащих - Цензор.НЕТ 6060
  • Mykola Bratiichuk 07713f1c
    Та ні, які там 50 років. Максимально 3 і СБУ не буде мати до них претензій. Приклад Кіркорова надихає тих мерзотників.
  • Propan
    Думаю за пару часов мониторя публикации в уканских сми на тему пленных без всяких СБУ можно установить эти фамилии, например Ходаковский. А СБу 7 лет понадобилось. Очень эффективно работают. Христо Грозев проводит курсы для долбней в форме, едут со всей Европы, СБУ давно пора отправить хотя бы человек 100, чтоб их наконец научили вычеслять сепаров.
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