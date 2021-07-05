В Україні зареєстрували однодозну COVID-вакцину Janssen від Johnson&Johnson, - МОЗ

МОЗ України зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Рішення було ухвалено 2 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Ця векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.

Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

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Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Результати клінічних випробувань в США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали, що ця вакцина ефективна в протидії коронавірусу для людей віком від 18 років. У цьому дослідженні взяли участь понад 44 тисячі осіб: половина з них отримала разову дозу вакцини, а інша половина - плацебо. Люди не знали, вводили їм вакцину або плацебо.

Дослідження показало, що кількість симптоматичних випадків інфікування знизилася вже через 2 тижні. Так, симптоми були у 116 пацієнтів, яким ввели вакцину, а також у 348 пацієнтів, які отримали плацебо. Це означає, що препарат має ефективність 67%.