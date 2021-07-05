У Кремлі заявили, що прихильники нацизму і бандерівці впливають на внутрішньополітичне життя в Україні

Думка про те, що до влади в Україні прийшли бандерівці, не є офіційною позицією Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РИА "Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Так, це не є офіційною позицією Москви", - сказав Пєсков журналістам, зазначивши, що висловлювання про те, що до влади в Україні прийшли люди, які "проповідують нацистську ідеологію, не є офіційною заявою і ніхто з офіційних осіб такі заяви не робив ".

Пєсков заявив, що "прихильники нацизму і Бандери на Україні в пошані, вони мають величезний вплив на внутрішньополітичне життя".

"Те, що прихильники нацизму і бандерівці в Україні в пошані, навряд чи хтось зможе з цим сперечатися. Вони там є, і вони мають величезний вплив на суспільне і внутрішнє життя, внутрішньополітичне життя України. Це перше. А що стосується заяви Володимира Рудольфовича Соловйова, то він вільний робити будь-які заяви. це журналіст, це не офіційна особа, це журналіст, який тонко відчуває пульс, що називається, і політологічної, і експертної думки. І він вільний давати ті оцінки, які вважає за потрібне", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи поділяють в Кремлі тезу, висловлену журналістом Володимиром Соловйовим, про те, що "до влади в Україні прийшли бандерівці, які сповідують нацистську ідеологію".

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