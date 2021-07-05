За добу від COVID-19 в Києві померли дві людини, виявлено 101 новий випадок, одужали 86 осіб, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"101 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 2 людини. Всього за період пандемії в місті 5201 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 214 625", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 59 жінок віком від 19 до 86 років, 40 чоловіків віком від 21 до 75 років. А також 2 хлопчики 4 та 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус. А також 9 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 86 людей. Загалом коронавірус подолали 205 387 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 40, в Оболонському – 20 та в Подільському районі – 12 випадків", – зазначив Віталій Кличко.