Геращенко про обставини затримання "слуги народу" Брагара: Поліцейські не включили камеру, до них є питання

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко наголошує на необхідності встановлення всіх обставин затримання поліцейськими народного депутата Євгена Брагара(фракція "Слуга народу"): депутат здав аналіз на можливий зміст наркотичних речовин, повною мірою перевіряються дії поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок заявив Антон Геращенко.

"Що стосується факту затримання народного депутата Брагара ... Дійсно, такий факт зупинки був, зараз проводиться ретельна перевірка дій двох поліцейських, які зупинили автомобіль, за кермом якого був народний депутат", - сказав Геращенко.

Він пояснив, що помилка поліцейських полягала в тому, що вони спочатку повинні були включити відеокамеру. "Вони не включили камери, які необхідно було включити відразу з початку спілкування ... У нас є питання до поліцейських, чому вони так зробили", - сказав заступник міністра.

За словами Геращенка, Брагар здав аналізи, "в них досліджується зміст можливих наркотичних речовин".

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Заступник глави МВС запевнив, що оскільки депутат заявив, що в діях поліцейських були натяки на вимоги хабаря, цей факт буде ретельно перевірений. "Якщо це підтвердиться, вони понесуть сувору відповідальність згідно із законом, але я пропоную дочекатися висновку аналізів і повної перевірки", - сказав він.

Зокрема, за словами Геращенка, в даний час вивчається історія притягнення осіб до подібного роду відповідальності цими поліцейськими.

Крім того, він зазначив, що виходячи з відеозапису, в цьому випадку у депутата візуальних ознак сп'яніння не було.

Також Геращенко додав, що глава Національної поліції України Ігор Клименко зустрівся з Брагарем і вони обговорили можливість участі депутата як потерпілого у цій справі.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

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