"Сьогодні почався третій курс хіміотерапії. Через 21 день - четвертий", - волонтерці Ганні Копотун потрібна допомога в боротьбі з раком

Волонтерці з Полтави Ганні Копотун потрібна фінансова допомога для проходження четвертого курсу хіміотерапії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Фейсбук" волонтерки.

"Дорогі мої друзі, знайомі і незнайомі мені Люди, я дуже вдячна Вам за підтримку, ДУЖЕ Хвороба зробила мене ще багатшою на друзів та знайомих!!!! Два курси хіміотерапії позаду ( перша коштувала 3500$, друга 4200$). Наразі я в Клініці, сьогодні розпочався третій курс хіміотерапії, курс розпочався згідно графіку і коштів достатньо завдяки всім Вам) Попереду, через 21 день четвертий курс, якщо є можливість допоможіть будь ласка", - написала Клопотун.

Карта для допомоги - 5363542309272236, Копотун Ганна Юріївна

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