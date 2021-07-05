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Українці повинні відчувати, що різниця між міліцією і поліцією не в назві, а у ставленні до кожної людини, - Зеленський

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Українці повинні відчувати, що різниця між міліцією і поліцією не в назві, а у ставленні до кожної людини, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Національної поліції України, 100-річчя Національної академії внутрішніх справ та чергового випуску офіцерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави привітав присутніх з Днем Національної поліції України, який відзначався 4 липня.

Зеленський зазначив, що правоохоронці обрали для себе відповідальне гасло "Служити і захищати".

"Щодня українська поліція має активно протидіяти злочинності, забезпечувати публічний порядок, допомагати людям у різних складних, критичних ситуаціях, зокрема у приборканні пандемії COVID-19. А найголовніше – зміцнювати рівень довіри українського суспільства. Всі громадяни нашої держави мають відчувати, що різниця між міліцією та поліцією не в назві, а в принципах, доблесті, доброчесності, у ставленні до кожного громадянина та кожної людини", – наголосив Президент.

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За словами Зеленського, сьогодні правоохоронці мають зосередитись на викликах для внутрішньої безпеки країни, зокрема на боротьбі з криміналітетом, подоланні тіньової економіки, контрабанди, впливу "злодіїв у законі". Ще одним важливим завданням є зменшення впливу олігархів на життя країни.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Нет никакой разницы - мусорская система сама себя сохраняет и воспроизводит.
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к каждому человеку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1740
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Все граждане нашего государства должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в принципах, доблести, добродетели, в отношении к каждому гражданину и каждому человеку", - подчеркнул президент.

    А когда все граждане почувствуют разницу между Президентом и обдолбаным гундосым клоуном изображающего Президента?
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