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Разумков про плани на літо: На відпочинок за кордон їхати не планую

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Разумков про плани на літо: На відпочинок за кордон їхати не планую
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не планує влітку на відпочинок виїжджати за межі України.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про літній відпочинок - планую працювати, якщо буде трохи вільного часу, то куди-небудь виїду, але точно в Україні. Нікуди за кордон виїжджати із сім'єю не планую так, щоб десь відпочивати", - сказав Разумков.

При цьому він зазначив, що поки не знає, скільки для відпочинку буде вільного часу.

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Топ коментарі

  • Дід Трохим
    И кого это волнует? Лучше б вы все уехали за границу и не вернулись оттуда
  • саша паламарчук
    Та нам якось до спини і ти і твій відпочинок.
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    А шо так? Арахламидия не поделился секретом, где за 80 евро можно приобрести недельный тур на Мальдивы?
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