Разумков про плани на літо: На відпочинок за кордон їхати не планую
1 03332
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не планує влітку на відпочинок виїжджати за межі України.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо говорити про літній відпочинок - планую працювати, якщо буде трохи вільного часу, то куди-небудь виїду, але точно в Україні. Нікуди за кордон виїжджати із сім'єю не планую так, щоб десь відпочивати", - сказав Разумков.
При цьому він зазначив, що поки не знає, скільки для відпочинку буде вільного часу.