Менш ніж 20% українців довіряють політичним партіям, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"
Про це повідомив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", доктор історичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань, представляючи результати опитування "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зауважив, що при цьому "є певні вікові відмінності".
"Частіше довіряють молодь і старші респонденти - це 23,5%, якщо говорити про середній вік, то довіряє партіям близько 16%. Є певні відмінності також, якщо говорити про виборців певних партій. Виборці "Слуги народу" і "Батьківщини" частіше довіряють політичним партіям. Близько третини, що теж небагато, але більше, ніж середня температура", - зауважив Гарань.
Згідно з результатами опитування, серед основних причин недовіри до політичних партій - невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%), залежність від олігархів (31%).
"Тобто на перше місце виходять невиконання передвиборчих обіцянок і корумпованість партій. При цьому молоді респонденти частіше говорять про проблеми корупції в партійному житті й залежність від олігархів. При цьому респонденти практично не говорять про несистемну діяльність партій, брак чіткої структури партій і прийняття рішень", - підкреслив Гарань.
Опитування на тему "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва" проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року.
Загалом було проведено 2003 інтерв’ю. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Фінансування опитувань здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.