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Українці заборгували за комуналку майже 69 млрд грн, - дані Держстату

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Українці заборгували за комуналку майже 69 млрд грн, - дані Держстату
Загальна заборгованість українців за комуналку на кінець травня становить 68,9 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.

На кінець травня 2021 р. заборгованість населення з оплати за постачання і розподіл природного газу становила 26,0 млрд, за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,7 млрд, за поставки і розподіл електричної енергії - 7,3 млрд, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,3 млрд, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Таким чином, загальна заборгованість становить 68,9 млрд грн.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Украинцы задолжали за коммуналку почти 69 млрд грн, - данные Госстата - Цензор.НЕТ 2294
  • igor mandiur
    Это рекорд? Да ну нах.. Еще поднимите тарифы и тогда похвастаетесь!
  • саша паламарчук
    Украинцы задолжали за коммуналку почти 69 млрд грн, - данные Госстата - Цензор.НЕТ 6943
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