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Єврокомісія виділить Литві 10 млн євро на вирішення міграційної кризи

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Єврокомісія виділить Литві 10 млн євро на вирішення міграційної кризи
Єврокомісія має намір виділити Литві 10 млн євро для вирішення проблеми нелегальної міграції через Білорусь.

Про це повідомила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ільва Йохансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дуже важливий момент - фінансова допомога. Комісія готова підтримати Литву у вирішенні цієї складної, важкої ситуації і задоволенні найнеобхідніших потреб мігрантів", - сказала Йохансон у понеділок на позачерговому спільному засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ і громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.

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"10 млн євро в серпні буде виділено з різних фондів, а також на задоволення додаткових потреб, комісія розглядає й інші можливості", - додала вона.

В останні місяці Литва стикається з потоками нелегальних мігрантів, які зросли майже в двадцять разів, на кордоні з Білоруссю.

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Загалом на кордоні з Білоруссю цього року литовські посадовці затримали 1676 мігрантів. Більшість з них із країн Близького Сходу та Африки.

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