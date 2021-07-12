Єврокомісія виділить Литві 10 млн євро на вирішення міграційної кризи
Про це повідомила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ільва Йохансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дуже важливий момент - фінансова допомога. Комісія готова підтримати Литву у вирішенні цієї складної, важкої ситуації і задоволенні найнеобхідніших потреб мігрантів", - сказала Йохансон у понеділок на позачерговому спільному засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ і громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.
"10 млн євро в серпні буде виділено з різних фондів, а також на задоволення додаткових потреб, комісія розглядає й інші можливості", - додала вона.
В останні місяці Литва стикається з потоками нелегальних мігрантів, які зросли майже в двадцять разів, на кордоні з Білоруссю.
Загалом на кордоні з Білоруссю цього року литовські посадовці затримали 1676 мігрантів. Більшість з них із країн Близького Сходу та Африки.