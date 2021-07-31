"Ця медаль для мене означає багато", - Світоліна про олімпійську бронзу

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо в одиночному тенісі Еліна Світоліна розповіла, що виграти їй допоміг характер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці НОК України.

У повідомленні зазначається:"У напруженому матчі наша тенісистка Еліна Світоліна зуміла вибороти історичну бронзу для українського тенісу! Ось як сама спортсменка прокоментувала свій виступ:

"Після програшу було дуже складно повернутися в колію. Я просто намагалася боротися до кінця, не здаватися, віддала просто всі сили, які залишилися. Перший сет був поганий з мого боку. Я боролась, і думаю, що саме характер повернув мене до матчу і ця перемога просто неймовірна. Рада, що мені вдалося і ця медаль для мене означає багато".

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