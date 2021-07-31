Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА
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У Миколаєві виявили чотири випадки зараження "індійським" штамом коронавірусу, який відомий під назвою "Дельта".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці 31 липня глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
"Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один з Росії. У всіх стан задовільний, перебувають на самоізоляції. Як бачите, зі статистичних даних, кожного дня маємо не менше 20 випадків захворювання. Тож хвороба зовсім не вщухає, а навпаки. Представники МОЗ наголошують на можливій новій хвилі захворювання вже восени", - написал Кім.
Глава ОДА нагадав про необхідність дотримуватися карантинних обмежень та масочного режиму в громадських місцях. За його інформацією, в Миколаївській області відкрито 15 центрів масової вакцинації з можливістю прищеплювати до 5 тис. охочих на день.