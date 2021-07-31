Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун

У Хабаровському краї зазнав катастрофи винищувач Су-35 російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Москви, про це повідомляє пресслужба Східного військового округу армії РФ.

Літак впав у Охотське море, льотчик катапультувався. Його оперативно знайшла пошукова група та доставила на аеродром. Загрози здоров'ю пілота немає.

Як уточнюють військові, під час виконання планових польотів у бойової машини відмовив двигун. Чому це сталося, поки з'ясовується.

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