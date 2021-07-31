"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом

СБУ демонстративно зриває розслідування справи колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса і переховує корупціонера від суду. Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ написала явку з повинною. Підпорядкована безпосередньо президенту України спецслужба заявила, що не збирається виконувати рішення суду і доставляти в НАБУ втікача Чауса, який перебуває офіційно в розшуку Інтерполу", - зазначив Бутусов.

За його словами, лейтенант Баканов безспосередньо порушив дві статті кримінального кодексу і не виконав законні вимоги співробітників НАБУ.

"Це не боротьба спецназів - це боротьба беззаконня з виконанням закону. СБУ демонстративно зриває розслідування однієї з найрезонансніших корупційних справ і ховає корупціонера від суду. Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом президента Зеленського. Саме Зеленський захищає Чауса від притягнення до відповідальності. Гарант Конституції став гарантом недоторканності для хабарника", - підсумував журналіст.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.