Переговори про продовження контракту на транзит газу поки не ведуться, хоча вже мають, причому з європейськими компаніями, - Вітренко

Голова правління компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко вважає, що Росії буде важко "зіскочити" з чинної угоди про транзит газу через Україну, яка діятиме до 2024 року.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що так. Знову ж таки вона може створювати нам певні проблеми. Але це не є найбільший ризик, скажімо так. При цьому тут просто важливо розуміти, як цей контракт був укладений. Ми починали з того, що Росія не хотіла взагалі будь-який контракт продовжувати або укладати і казала, що, скоріше, Земля буде обертатися навколо Місяця", – заявив Вітренко.

Він додав, що Київ готовий вести переговори про продовження поточного контракту.

"На жаль, до речі, переговорів немає. А переговори з німецьким урядом щодо подовження контракту з "Газпромом" теж недоречно вести. Потрібно вести ці переговори з "Газпромом". Але ми наполягаємо на тому, що паралельно, а краще взагалі до того, як будуть переговори з "Газпромом", були переговори з європейськими компаніями. Бо ми зацікавлені в тому, щоб європейські компанії, а не тільки "Газпром" бронювали потужності. І, до речі, не після 2024 року, а зараз", – наголосив Вітренко.

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Нагадаємо, голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що в разі скорочення транзиту після 2024 року ГТС потрібно буде істотно оптимізувати, в результаті чого Європа буде залежати на 80% від газопроводів російського Газпрому.