Є 25 інвесторів, які хочуть отримати інвест-нянь, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що 25 інвесторів заявили про бажання отримати інвест-няню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Прем'єр зазначив: "Цього тижня на засіданні Уряду затвердили порядок та методологію проведення оцінки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями. Це ще один крок до повноцінної реалізації закону про "інвест-нянь".

На сьогодні є вже понад 25 інвесторів, які хочуть скористатися нормами закону та звернулися до UkraineInvest. Загальний обсяг їх проєктних інвестицій вже становить 1,7 млрд доларів США. Ще два документи, які були ухвалені на засіданні Кабміну та стосуються відносин держави й підприємців, — це законопроєкти щодо системи перевірок бізнесу. Така система буде перезавантажена і стане ризико-орієнтованою. Це, зокрема, означатиме, що збільшується відповідальність за неправомірні дії з боку працівників органів держнагляду.

Водночас робиться акцент на аудит та діалог із бізнесом, що дозволяє усунути наявні порушення без зупинки діяльності підприємств та абсурдних штрафів", - підкреслив Шмигаль.

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