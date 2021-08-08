Через курсування штаму "дельта" у США прискорюється поширення коронавірусу
Про це повідомляє агентство Associated Press (AP), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Чиновники із системи охорони здоров'я Сполучених Штатів попередили, що кількість випадків захворювання і летальних випадків продовжить збільшуватись, якщо темпи вакцинації не будуть збільшені, зазначає агентство.
Наразі в країні повністю вакциновано 50% жителів, понад 70% дорослих отримали, принаймні, одну дозу вакцини, йдеться в повідомленні.
Як заявила на поточному тижні телеканалу CNN директорка американських Центрів США з контролю над хворобами (CDC) Рошель Валенські, за нинішньої ситуації з вакцинацією "у нас може бути до кількох сотень тисяч випадків захворювання на день, як було під час спалаху поширення інфекції на початку січня".
За даними АР, минулої суботи в країні було виявлено 107 тис. 143 нові випадки інфікування. Пік зростання кількості хворих у США припав на початок січня - близько 250 тис. випадків на день.
За даними американського університету Джонса Гопкінса, середній показник смертності за минулі сім днів у США виріс приблизно з 270 смертей за день два тижні тому до майже 500 за день станом на п'ятницю.
Найскладніша ситуація склалася на півдні країни, де спостерігається один із найнижчих показників вакцинації у США.
За даними CDC, 41% нових госпіталізацій із діагнозом COVID-19 у країні припадає на штати Флорида, Джорджія, Алабама, Міссісіпі, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Теннесі і Кентуккі.
Особливо страждає Флорида. На її частку припадає понад 20% нових випадків захворювання і госпіталізацій у всій країні. У суботу штат із населенням 21,5 млн осіб повідомив про 23 тис. 903 нові випадки захворювання.