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Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко

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Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко
Керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд планував створити музей сучасного мистецтва в Одесі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Складно повірити. З життя пішов геній і дивовижна людина. Він закохав у мистецтво сотні тисяч людей. Пам'ятаю, як буквально недавно ми проходили залами музею його імені, він натхненно розповідав про виставку сучасного мистецтва, яка ось-ось розпочнеться, планували, а сьогодні великого художника більше немає з нами", - зазначив він.

За словами Ткаченка, Ройтбурд останнім часом хворів.

"Але не втрачав сили духу, почуття гумору і мав великі плани - не тільки розбудова та реставрація Одеського художнього музею. Недавно надав документи в міністерство щодо реставраційних робіт... А ще горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Втілити його мрію в життя тепер маємо ми. У пам'ять про нього", - додав міністр.

Ткаченко також висловив співчуття у зв'язку зі смертю художника.

Як повідомлялося, помер керівник Одеського художнього музею художник Олександр Ройтбурд.

Читайте також: Верховний Суд визнав звільнення Ройтбурда з посади директора худмузею незаконним

Автор: Лариса Кононенко

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Топ коментарі

  • Елена Саховская #145136
    Жаль художника. Наш ватный облсовет сегодня напьется от радости : как же они его ненавидели! Хочется верить, что мечту Ройтбурда воплотят в жизнь, но терзают мутные сомнения...
  • Zelya Vsyo
    Прекрасный был человек. О Хаме выразился в точку, о Зеле не успел. Но какая разница?
    Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6725
  • Volodimir L
    Головне не забувати, що примітивні зображення фекалій і статевих органів не є синонімом "********* мистецтва".
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