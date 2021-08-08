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Печерський суд обирає запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Вербицького Мисливому

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Печерський суд обирає запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Вербицького Мисливому
Сьогодні, 8 серпня, Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід Сергію Мисливому, обвинуваченому у справі про викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який зараз перебуває біля будівлі суду.

За інформацією помічниці судді Олени Бусик, яка обирає запобіжний захід, Мисливому висунуто підозру за ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України. Одна зі статей підозри - "організатор злочинного угруповання".

Як повідомлялося, сьогодні вранці обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий прийшов до Печерського суду.

Раніше журналістка Худецька повідомила, що обвинувачені в убивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО.

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Автор: Лариса Кононенко

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Топ коментарі

  • Tierre
    Какого черта он все еще не осужден?? Чем занимается следствие 7,5 лет??!!
  • Алла Новосад #194524
    Ага. "Пачіму ми не в НАТО?!!! Ми вже все зробили!!!" - реХформатор Зєля.
  • Super Gut
    Ну тут и к гадалке не ходи, что клоунский суд, даст убийце в лучшем случае домашний арест, а может и компенсацию присудить. Это ж не патриоты Украины, которых зеленский годами держит в сизо даже без улик у следствия.
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