Понад половина всіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, - українці

Понад половина всіх іноземців, які подали заяви на перебування в Польщі, є громадянами України.

Про це розповів спікер Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio.

За словами Дудзяка, польська влада видала 500 тис. дозволів на проживання.

"З 500 тис. іноземців, що мають посвідку на проживання і документи, видані громадянам країн Європейського Союзу, найбільші групи становлять громадяни: України - 277 тис. осіб, Білорусі - 34 тис., Німеччини - 20 тис., Росії - 13 тис., В'єтнаму - 11 тис., Індії - 10,5 тис., Грузії - 9 тис., Італії - 8,5 тис., Китаю - 6,5 тис. та Великої Британії - 6,5 тис.", - заявив спікер.

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За перше півріччя цього року кількість іноземців із посвідкою на проживання зросла майже на 42 тис. осіб, повідомив Дудзяк. Найбільший приріст іноземців, які оселилися в Польщі, стосувався громадян України (на 31,5 тис. осіб), Білорусі (на 4,4 тис. осіб), Грузії (на 1 тис. осіб), Молдови (на 900 осіб) та Індії (на 700 осіб).

"Безумовно, більшість іноземців мають дозвіл на тимчасове проживання, який може бути видано максимум на три роки. Наразі 63% людей мають такі документи. Група іноземців, які мають право на постійне проживання і довгострокове проживання, становить 20%. Приблизно 14% - це громадяни держав Європейського Союзу, які зареєстрували своє перебування", - сказав він.

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