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Понад половина всіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, - українці

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Понад половина всіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, - українці
Понад половина всіх іноземців, які подали заяви на перебування в Польщі, є громадянами України.

Про це розповів спікер Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio.

За словами Дудзяка, польська влада видала 500 тис. дозволів на проживання.

"З 500 тис. іноземців, що мають посвідку на проживання і документи, видані громадянам країн Європейського Союзу, найбільші групи становлять громадяни: України - 277 тис. осіб, Білорусі - 34 тис., Німеччини - 20 тис., Росії - 13 тис., В'єтнаму - 11 тис., Індії - 10,5 тис., Грузії - 9 тис., Італії - 8,5 тис., Китаю - 6,5 тис. та Великої Британії - 6,5 тис.", - заявив спікер.

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За перше півріччя цього року кількість іноземців із посвідкою на проживання зросла майже на 42 тис. осіб, повідомив Дудзяк. Найбільший приріст іноземців, які оселилися в Польщі, стосувався громадян України (на 31,5 тис. осіб), Білорусі (на 4,4 тис. осіб), Грузії  (на 1 тис. осіб), Молдови (на 900 осіб) та Індії (на 700 осіб).

"Безумовно, більшість іноземців мають дозвіл на тимчасове проживання, який може бути видано максимум на три роки. Наразі 63% людей мають такі документи. Група іноземців, які мають право на постійне проживання і довгострокове проживання, становить 20%. Приблизно 14% - це громадяни держав Європейського Союзу, які зареєстрували своє перебування", - сказав він.

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Автор: Лариса Кононенко

Топ коментарі

  • Yevhen Tarnavskyi
    Ну, главная проблема ассимиляции - это всегда язык. А с польским языком у нормального украинца особых проблем, как правило, не возникает. Жаль только, что, научившись понимать по польски и выучив пару дежурных фраз, многие отказываются учиться на нем говорить. Ну а что, я ж понимаю, меня кое-как понимают. А не понимают - пойду на почту, в магазин, в аптеку, где есть "свои"...
    Идешь по Варшаве и временами не понимаешь где ты, в Польше или в Украине.
    А так хотелось бы слышать в Варшаве польский, в Киеве - украинский, в Кишиневе - молдавский, в Москве - кваканье лягушек на болотах..
  • Андрей Лавриненко #413115
    Элитка Украины устанавливает цены и зарплаты, что бы впритык хватало на еду и Ринату коммуналку оплатить. П.С. У Азербайджана население с перестройки почти в два раза увеличилось.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Поляки дотримуються версії Хєнрика Сєнкєвіча, яку той озвучив у кінці роману "Оґнєм і мєчєм". Ця ідея полягає в тму, що війна між українцями під проводом Хмельницького і поляками під проводом зокрема Яреми Вишневецького (українця, до речі) - то громадянська війна між прихильниками православ'я і католицизму, щось схоже на гугенотські війни у Франції, чи гуситські у Чехії. І що мацковія, скориставшись "братовбивчою" війною спочатку розділила "один" народ, а потім почергово поневолила обидві його половини. 😊 Тому українці і сприймаються більшістю поляків, як заблудлі поляки, які повинні повернутися додому. Правду кажучи, українці дійсно найбільш повно і бещпроблемно вживаються у польське суспільство. Тому нічого дивного у цьому повідомленні немає.
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